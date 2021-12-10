Именно такая несколько жуткая ситуация произошла в Мексике в начале октября 2021 года. На городском кладбище города Лос-Рейес-де-Хуарес работники копали могилы с помощью экскаватора и неожиданно наткнулись на что-то большое и непонятное. Сначала люди подумали, что это корни, но потом поняли, что это гигантские кости. Дальнейшая проверка подтвердила, что они принадлежат мамонту.
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Череп мамонта в защитной оболочке / Фото INAH
Подробнее о редкой находке
Палеонтологи сразу начали раскопки и исследования. Они подтвердили, что кости принадлежат довольно старому самцу колумбийского мамонта (Mammuthus columbi). Возраст находки пока не установили, для этого нужны дальнейшие исследования.
Палеонтологи смогли откопать таз животного (сохранился на 70%), фрагментированный череп и некоторые ребра. Сейчас ученые пытаются сделать так, чтобы кости остались целыми и невредимыми. Очистка ценных образцов состоится только в лаборатории – лишь после этого появится больше деталей о мамонта. Можно будет установить возраст костей и точнее сказать о возрасте самого животного на момент смерти.
Кстати, это не первая случайная находка. Например, гораздо севернее, у берегов реки Юкон, Канада, горняки искали золото, но также нашли кости трех мамонтов.