Согласно договоренностям, компания SpaceX назначена "поставщиком услуг по запускам до конца 2025 года". В то же время не разглашается количество заказанных запусков ракеты-носителя Falcon 9 и количество спутников, которые должны быть выведены на орбиту.

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Запуск Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1

Что известно о контракте

Компании не разглашают детали.

Однако известно, что первым пуском в рамках нового контракта станет миссия Transporter-3. Она запланирована на декабрь 2021 года и должна доставить на орбиту 44 спутника компании Planet, которые называются SuperDoves.

Ранее, во время миссии Transporter-1, SpaceX запустила на орбиту 48 спутников SuperDoves. Это увеличило орбитальный флот компании Planet до 200 спутников.

Вероятно, Planet Labs выбрала SpaceX благодаря гибкой финансовой политике компании Илона Маска и надежности ракеты-носителя Falcon 9.

Также этому может способствовать удобство в рамках миссий Transporter, которые могут обеспечить доставку на орбиту большого количества малых спутников за раз. Например, во время миссии Transporter-1 было выведено 143 спутника.