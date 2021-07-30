Стоит отметить, что частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса очень рассчитывала на этот контракт NASA и после объявления победителя осталась недовольна результатами конкурса. После их объявления компания подала протестную заявку с требованием пересмотреть результаты обвинив NASA в том, что оно выбрало лишь одного победителя, тогда как по условиям конкурса их должно быть двое.

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К жалобе присоединилась и другая участница конкурса – компания Dynetics, которая подала свою протестную заявку с похожими претензиями.

Конкурс NASA на разработку и запуск лунного лендера тогда выиграла компания миллиардера Илона Маска – SpaceX.

Что не понравилось Blue Origin

Среди большого количества претензий Blue Origin, компания заявила, что NASA предоставляет "необоснованное преимущество" Starship. Компания Безоса обратила внимание на то, что SpaceX взялась за короткий срок построить полностью многократный корабль, который до сих пор не проходил испытаний по дозаправке на орбите. Тогда как предложение Blue Origin совместно с существующими ракетами, "требует всего трех запусков и использует системы, которые доказали свою эффективность".

Здесь стоит сразу отметить, что на момент подачи протестной заявки корабль SpaceX Starship уже прошел успешные испытания по полету и посадке. В то же время компания Blue Origin не имеет аналогичных ракет и подобные ее решения находятся лишь на этапе проекта.

Кстати, чтобы перехватить контракт NASA Джефф Безос предложил американскому космическому ведомству покрыть до 2 миллиардов долларов расходов.

Интересный факт. Соперничество Маска и Безоса продолжается не один год. В 2019 году они заочно поспорили о том, чье видение освоения Солнечной системы более практичное и разумное. Напомним, что Маск поддерживает идею колонизации Марса, в то время, как Безос считает, что людям вообще не нужны планеты для жизни.

Разработка месячного лендера – что дальше

В решении Счетной палаты США говорится, что действия NASA были в рамках правил, согласно которым администрация могла выбрать нескольких участников, а могла не выбрать: все варианты предусмотрены условиями конкурса. И именно финансовый вопрос стал решающим.

Стоит отметить, что протест Blue Origine и Dynetics довольно существенно затормозил сотрудничество SpaceX и NASA и отверг его на несколько месяцев.

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В то же время компания Илона Маска не продолжает конструировать Starship и недавно провела огневые испытания первой ступени системы – Super Heavy. Кроме того, на базе Starfield в Бока Чика завершили сооружение башни обслуживания и мобилизовали персонал для подготовки к орбитальному тестовому полету корабля Starship.