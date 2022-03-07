Контрабанда, ограничения и Huawei: что ждет технологический рынок России в ближайшее время

Россия встряла в историю, которую, похоже, сама до конца еще не осознала. Технологические санкции предусматривают, среди прочего, запрет на поставку чипов. Чем это обернется для агрессора – дальше.

24 февраля США объявили об ограничении поставок технологий в Россию. Теперь, чтобы получить возможность что-нибудь продать на территории нашего агрессивного соседа, американским производителям понадобится специальная лицензия на экспорт. Под ограничения попали разные отрасли – от потребительской электроники и компьютеров до компонентов для самолетов и космических ракет. 24 канал размышляет над тем, что ждет оккупантов в будущем.

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Что будет дальше

Разрешение на экспорт власти США будут предоставлять только в исключительных случаях. Например, для обеспечения безопасности гражданских полетов и гуманитарных нужд.

Ограничения будут касаться и иностранных товаров, для производства которых использовалось оборудование или технологии США.

Это повлияет на военный потенциал и должно изолировать страну от мировой технологической экономики, не нанося при этом ущерба обычным гражданам, считает Financial Times.

Однако на практике все не так. Предприятия начали активно накладывать ограничения. Автопроизводители General Motors, Volvo, Volkswagen, Audi, BMW, Ford и многие другие приостановили поставки в Россию. Intel и AMD перестали отправлять в страну процессоры, а Apple и Samsung – технику. Список таких компаний действительно огромен.

К санкциям присоединился и крупнейший в мире производитель чипов TSMC, чьими мощностями пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и другие компании.

На заводах TSMC производили российские процессоры "Эльбрус" и "Байкал", которые после введения санкций в 2014 году начали создавать для "импортзамещения". 27 февраля их производство было прекращено, как и поставки других решений российским партнерам.

, ограничения на поставку технологических товаров повлияют на Россию только в долгосрочной перспективе. У компаний останется в арсенале уже закупленное оборудование, и оно будет работать еще долго. Некоторые поломки смогут ремонтировать самостоятельно тем, что есть, но со временем потребуется только полная замена. Новое оборудование смогут закупать разве что тайно, перевозя из других стран.

Чтобы понять, как на Россию повлияет недоступность зарубежных технологий, можно посмотреть на ситуацию с дефицитом чипов на мировом рынке. Он привел к значительным сокращениям производства в различных отраслях: смартфоны, автомобили, бытовая техника и другие товары, которые содержат в себе электронные компоненты. А ведь процессоры являются их "сердцем". Сегодня производителям иногда приходится ждать месяцами, чтобы получить заказанные чипы, отменять запланированные устройства, переносить их выход.

Ограничения импорта могут затронуть, например, оборудование для добычи нефти, при условии, что Россия использует чипы тайваньского производства, производимые с помощью американской технологии.

Huawei и весь Китай готовы помочь

Крупнейшие поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson уже объявили о приостановке поставок.

Однако у России есть альтернатива – Huawei.

Эта компания находится под аналогичными санкциями. Более того, те ограничения, которые сегодня наложены на Россию, были введены по той же инструкции, тому же алгоритму, который был разработан в США для Huawei.

Это хороший шанс для компании, которой все равно нечего терять. Она в свое время попала под запрет, когда в оборудовании, поставляемом в Австралию, нашли компоненты, позволявшие шпионить и передавать информацию китайскому правительству. И хотя производитель все возражал, доказательства против него побуждали США и союзников к жестким санкциям.

. Ее вполне могут организовать путем сотрудничества с немногочисленными союзниками оккупанта, которые у него еще остались, но под санкциями не находятся.

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Конечно, только одной компании будет недостаточно для полной замены других поставщиков. Поэтому Россия может обратиться к другому "кровному врагу" США – Китаю. Financial Times уже писали о том, что страна, изо всех сил пытающаяся противостоять Штатам в торговой войне, готова смягчить удар санкций в отношении российской экономики — например, стать новым поставщиком некоторых товаров.

Но стоит отметить слово "некоторых". Ведь сегодня Китай, несмотря на всю свою процветающую технологическую экосистему, поддерживаемую огромными государственными субсидиями, не может производить передовые чипы из-за наложенных на него санкций. Следовательно, это вряд ли удастся и России. Уже упомянутые Байкал и Эльбрус даже без санкций не оправдали надежд – они не могут конкурировать с решениями AMD, Qualcomm или Intel. Это значит, что им не хватит мощности, чтобы успевать за мощью техники конкурентных армий, и безопасности, чтобы противостоять самым современным способам хакерских атак.

Однако источники Bloomberg сообщают, что США все же надеются на поддержку санкций со стороны ключевых китайских компаний, таких, как производитель полупроводников SMIC и Lenovo. Они по-прежнему используют американское оборудование и могут потерять лицензию на него и новые детали, если не поддержат ограничения.

Россия в последние несколько лет стала его ключевым политическим партнером и поставщиком энергоресурсов. А Китай – крупнейший поставщик техники в Россию: треть ввозимых в страну полупроводников и половина ПК и смартфонов — китайского производства.

Но, несмотря на это, западные страны для Китая – это большая цель для экспорта, больший рынок и лучший источник технологий и инвестиций. Поэтому Китай должен искать баланс интересов. Нарушение санкций и риск еще большего, чем сегодня, разрыва с Западом — точно не в экономических интересах Китая. Доступ к мировым финансовым рынкам ему более ценен, чем все, что может предложить Россия.

Впрочем, 28 февраля МИД Китая заявил, что страна не одобряет санкции.