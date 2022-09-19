Подвергать сомнению все, что вы видите в Интернете – это уже достаточно стандартная реакция на контент в сети. Судя по всему, теперь у нас есть все основания для того, чтобы усилить эту бдительность.

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В докладе отмечается, что в большинстве случаев синтетические медиа создаются для развлечений и улучшения услуг или повышения качества жизни, но их постоянное увеличение и усовершенствование технологий порождает больше возможностей для дезинформации.

Искусственного контента станет больше

Стоит отметить, что 90 процентов – достаточно впечатляющая цифра. Конечно, люди уже привыкли к присутствию ботов в интернете, а нейросети, которые превращают текст в изображение, набирают популярность с каждым днем. Однако по умолчанию, мы не всегда предполагаем, что почти все, с чем мы вступаем в цифровой контакт, может быть фальшивым.

Каждый день люди доверяют собственному восприятию, которое управляет ими и подсказывает им, что реально, а что нет. Аудиальные и визуальные записи событий часто рассматриваются как достоверные. Но что, если эти средства массовой информации могут быть созданы искусственно, адаптированы для показа событий, которые никогда не происходили, для искажения событий или искажения правды?

– говорится в отчете Европола.

Что делать никто не знает

В отчете достаточно много внимания уделено дезинформации, особенно распространяющейся с помощью технологий глубоких фейков (так называемые дипфейки). Но цифра в 90 процентов поднимает ряд важных вопросов, на которые никто не отвечает.

Уже сейчас ведутся споры по авторству на картины, сгенерированные такими нейросетями, как GPT-3, Dall-E или Midjourney . Но это только верхушка айсберга, ведь действительно важный вопрос – что делать, когда синтетический контент заполонит пространство сети?

Сейчас еще можно отличить синтетические изображения с произведениями цифровых художников, но это будет становиться все труднее и однажды такие изображения, вероятно, очень трудно отличить от реальности. Это открывает очень обширное поле для сотворения фейков и этим непременно будут воспользоваться в целях мошенничества, обмана и извлечения собственной выгоды.

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Впрочем, инструменты для обнаружения синтетического контента непременно появятся и в Instagram можно будет наблюдать что-то вроде ярлыка "Этот контент был создан благодаря нейросети", как это было в случае предупреждений о COVID-19. Нам нужно максимально внимательно относиться ко всему, что мы видим в интернете.