Прототип протестировал глава компании Дрю Перкинс. Он успешно применил гаджет, проверив несколько функций, таких как: просмотр изображений, ориентация в пространстве и чтение текста с виртуального суфлера.

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Директор Mojo Vision Дрю Перкинс испытал прототип линзы самостоятельно.

"Железо" AR-линз

Рабочий прототип футуристических линз оснащен экраном MicroLED с разрешением 250х250 точек, диаметр всего 0,5 мм. Линзы получают сигнал на частоте 5 ГГц и работают на базе очень маленького процессора с архитектурой Arm. Это позволяет им накладывать цифровые объекты поверх изображения из реального мира.



Рабочий прототип AR-линзы / Фото Mojo Vision

На что еще способны "умные" линзы

Прототип AR-устройства уже умеет отслеживать направление взора, чтоб виртуальные объекты оставались в поле зрения. Для питания используются очень маленькие батареи, но пока неизвестно, насколько их хватает.



"Умные" линзы могут стать девайсом на каждый день / Фото Mojo Vision

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Когда устройство станет доступным

Пока что у Mojo Vision планируют продолжать тесты и клинические испытания. Когда линзы выйдут на рынок пока неизвестно, однако это произойдет в не так уж далеком будущем. Также известно, что цена устройства будет достигать уровня флагманского смартфона, поэтому тем, кто захочет воспользоваться устройством среди первых, стоит начинать откладывать деньги, ведь цена вряд ли будет дешевле 900 долларов.