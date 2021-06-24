Ученые изобрели микроскоп высокого разрешения из конструктора Lego

Микроскопия – важный инструмент во многих областях науки. Но из-за высокой стоимости микроскопов и хрупкости использования этих приборов в школах и других образовательных учреждениях ограничено. Дома микроскоп – также редкая штука.

Воспользовавшись последними достижениями в области технологий смартфонов и безграничными возможностями Lego, ученые из Германии создали дешевый и простой микроскоп с высоким разрешением. Учебный инструмент и игрушка одновременно, полнофункциональный научный прибор позволит рассматривать в деталях микроскопические предметы и обучать детей принципу работы этих инструментов.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Микроскоп из Lego / Фото University of Göttingen

Как конструировали прибор

Проект был реализован исследователями из университетов Геттингена и Мюнстера, Германия. Они поставили перед собой задачу улучшить доступ к микроскопам высокого разрешения, чтобы люди могли иметь их дома. Это привело их к современным смартфонам, которые сегодня оснащены настолько красивыми линзами, что способны "рассмотреть" отдельные клетки.

Затем ученые спроектировали базовую структуру для микроскопа, используя для конструирования строительные блоки Lego. Ученые говорят, что полученное устройство имеет возможности, близкие к современным исследовательским микроскопам, предлагая увеличение и разрешение, необходимые для наблюдения за объектами размером с микрометр.

Конструкторы Lego День астрономии: подборка космических Lego

Мы надеемся, что этот модульный микроскоп будет использоваться в школах и домах по всему миру, чтобы заинтересовывать и вдохновлять детей на занятия наукой. Мы показали, что научные исследования не обязательно отделять от повседневной жизни. Они могут быть поучительными, познавательными и веселыми,

– рассказывает профессор Тимо Бец, руководивший разработкой новаторского микроскопа.

Команда ученых, разработав и протестировав прибор, загрузила пошаговые инструкции в сеть, чтобы каждый желающий мог сложить микроскоп дома. Эти инструкции вы можете скачать по ссылке.