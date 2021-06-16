В рамках миссии Artemis I к Луне полетит манекен. Это нужно, чтобы протестировать все системы корабля Orion и ракеты – носителя SLS. NASA предлагает вам помочь агентству в выборе имени для манекена. Конкурс начинается 16 июня 2021 года. Завершится он 28 июня. На следующий день, 19 июня 2021 года будет объявлено имя, которое выбрали люди.

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8 предложенных имен / Фото NASA

Как будет избираться имя

NASA дает на выбор 8 имен для манекена. В среду, 16 июня, агентство будет просить пользователей социальных сетей проголосовать за одно из двух имен. Поэтому нужно будет отслеживать публикации NASA в социальных сетях. Победители каждой сетки соревнуются между собой до финального поединка, который состоится в понедельник, 28 июня 2021 года.

Проголосовать за выбранное имя можно будет по ссылкам:

Страница NASA в твиттере. Страница NASA в фейсбуке. Страница NASA в инстаграме.

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Что означают предложенные имена