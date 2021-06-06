Аналитики Intel 471 обнаружили, что в конце апреля на неназванном русскоязычном хакерском форуме объявили конкурс на лучшие новые методы взлома частных криптовалютних ключей и кошельков. Администрация ресурса призвала всех желающих публиковать статьи, посвященные необычным способам хищения, программному обеспечению для майнинга криптовалют, NFT и прочем.

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Конкурс

Работы принимались в течение 30 дней. Администрация пообещала, что победители поделят между собой 100 000 долларов США, однако впоследствии один из участников форума добавил в призовой фонд еще 15 000 долларов.

Обещание неплохих денег сработало: пользователи начали делиться статьями на самые разные темы. Например, исследователи пишут, что одна из статей посвящена манипулированию API-интерфейсами популярных криптовалютных сервисов или технологией децентрализованных файлов с целью получения частных ключей от криптовалютных кошельков. Другой пользователь подробно описал, как создать фишинговый сайт для хищения ключей и seed-фраз.

В Intel 471 говорят, что на подобных форумах не впервые проводятся такие конкурсы. Хакерские группы постоянно пытаются получить новые знания, которые могли бы помочь им в атаках. Такие соревнования охватывали самые разные темы: от ботнетов и мошенничества с банкоматами и PoS, до подделки сигналов GPS. Каждому, кто представит на конкурс свою статью, обещали 50 долларов, тогда как за "лучшее исследование" платили до 10 000 долларов. Также похожие конкурсы порой устраивают и создатели программ-вымогателей, например, REvil и LockBit.

Этот конкурс – яркий пример того, почему организациям необходимо активно отслеживать киберкриминальный андеграунд. Усилия этого форума демонстрируют, что киберпреступники пристально следят за криптовалютной экосистемой, обратили внимание на неуклонно растущие курсы различных криптовалют и скоро будут атаковать NFT из-за их непомерных цен. Киберпреступники идут туда, где есть деньги, а деньги, которые циркулируют вокруг криптовалют, продолжают расти "до небес", так что у преступников обязательно возникнет желание получить от этого выгоду,

– резюмируют эксперты.