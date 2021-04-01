Дефицит полупроводников в мире набирает новые обороты: даже украинские банки начинают изготавливать свои чипы. monobank разослал уведомления своим клиентам о том, что теперь они могут вживить себе чип, изготовленный по технологии 5-нанометрового техпроцесса.

У чипа невероятная мощность в 17 терафлопс и состоит он из 30 миллиардов транзисторов. Это один из самых быстрых и мощных компьютеров в мире, сообщает monobank.

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Что происходит

Чип предлагают вживить всем желающим. Он якобы позволит выполнять целый ряд разнообразных операций бесконтактно:

дистанционно управлять интерфейсом устройств,

проектировать изображение на сетчатку глаза или экран смартфона,

делать переводы денежных средств через рукопожатие,

бесконтактно оплачивать покупки,

узнавать различную информацию, например, курсы валют, минуя стандартные электронные устройства,

следить за показателями здоровья

и даже получать доступ к режиму для взрослых, если вы достигли 21 года.



Чип от monobank / Скриншот 24 канала

При этом, как заявляет компания, чип защищен настолько хорошо, что его невозможно взломать: "доступ к интерфейсу возможен только через ДНК владельца". Подключить чип можно также к телевизору или монитору через разъем USB-C и работать как с обычным компьютером.



Сообщение от monobank / Скриншот 24 канала

Опровержение

Таким оригинальным способом банк решил встретить День смеха, который отмечают сегодня, 1 апреля во всем мире.