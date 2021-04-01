monobank предлагает клиентам вживить чип: у Билла Гейтса появился конкурент
Дефицит полупроводников в мире набирает новые обороты: даже украинские банки начинают изготавливать свои чипы. monobank разослал уведомления своим клиентам о том, что теперь они могут вживить себе чип, изготовленный по технологии 5-нанометрового техпроцесса.
Источник:24 канал
У чипа невероятная мощность в 17 терафлопс и состоит он из 30 миллиардов транзисторов. Это один из самых быстрых и мощных компьютеров в мире, сообщает monobank.
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Что происходит
Чип предлагают вживить всем желающим. Он якобы позволит выполнять целый ряд разнообразных операций бесконтактно:
- дистанционно управлять интерфейсом устройств,
- проектировать изображение на сетчатку глаза или экран смартфона,
- делать переводы денежных средств через рукопожатие,
- бесконтактно оплачивать покупки,
- узнавать различную информацию, например, курсы валют, минуя стандартные электронные устройства,
- следить за показателями здоровья
- и даже получать доступ к режиму для взрослых, если вы достигли 21 года.
Чип от monobank / Скриншот 24 канала
При этом, как заявляет компания, чип защищен настолько хорошо, что его невозможно взломать: "доступ к интерфейсу возможен только через ДНК владельца". Подключить чип можно также к телевизору или монитору через разъем USB-C и работать как с обычным компьютером.
Сообщение от monobank / Скриншот 24 канала
Опровержение
Таким оригинальным способом банк решил встретить День смеха, который отмечают сегодня, 1 апреля во всем мире.
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