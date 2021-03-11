Российские власти начали борьбу с компанией Twitter. Соцсеть обвиняют в распространении незаконного контента, как "детское порно", или "призывы к суициду". При этом в соцсети эти упреки категорически отрицают.

В компании заверили, что Twitter не используется, как платформа для пропаганды незаконных действий. Также там выразили обеспокоенность относительно попыток заблокировать работу соцсети.

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Мы остаемся сторонниками защиты открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать или тормозить общественный диалог в сети,

– заявили в Twitter.

Также в компании добавили, что придерживаются политики "нулевой толерантности" в отношении сексуальной эксплуатации детей. Более того, правила социальной сети "не допускают подталкивания к самоубийству или причинению себе телесного вреда".

Обвинение Роскомнадзора

В регуляторе говорят, что соцсеть якобы распространяет запрещенный контент и даже после обращения отказывается его удалить. Именно поэтому утром 10 марта

Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter на территории России. Если социальная сеть не выполнит требования регулятора, то ее угрожают полностью заблокировать.

Между тем российское издание ТАСС 11 марта сообщило, что Роскомнадзор не получал ответа от Twitter относительно их требований. Там также отчитались, что работа соцсети замедлена на 100% мобильных и 50% стационарных сетей связи в России, сообщили в ведомстве.