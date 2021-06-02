Искусственный интеллект стал ключевым компонентом военной операции "Страж стен" армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нейросеть собирает все необходимые сведения в одной системе, а затем анализирует разведданные. Это позволило за 11 дней боев нанести интенсивные удары по ключевой инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

Интересно 5 причин, почему вам стоит купить беспроводные наушники FreeBuds 4i от Huawei

Как это работает

Израильская армия собирает данные с использованием таких алгоритмов:

SIGINT ("Сигнальный интеллект"),

VISINT ("Визуальный интеллект"),

HUMINT ("Человеческий интеллект"),

GEOINT ("Географический интеллект") и других.

Вся совокупность данных затем поступает в единую систему, в которой информация обрабатывается и анализируется искусственным интеллектом.

Военные считают, что применение технологии помогло сократить продолжительность боя, поскольку нейросеть позволяет эффективно и быстро обнаруживать и поражать цели.

Благодаря искусственному интеллекту, ЦАХАЛ устранил сотни объектов ХАМАС, включая ракетные установки, объекты производства и хранения ракет, объекты военной разведки, беспилотные летательные аппараты, военные штабы и практически всё подразделение военно-морских сил.

Нейросеть разработали в элитном подразделении разведывательного корпуса. В результате появились такие программы, как "Алхимик", "Евангелие" и "Глубина мудрости". "Евангелие", например, предназначено для определения и передачи ВВС целей для нанесения ударов, а "Алхимик" предупреждает войска в полевых условиях о возможных атаках со стороны ХАМАС.