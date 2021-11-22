Новое предложение станет частью фирменного браузера для Android с одноименным названием — DuckDuckGo. Сейчас функция стартовала в статусе бета-теста и пока недоступна для всех.
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Как это будет работать
- Принцип работы этой функции похож на то, как работает защита от отслеживания в iOS.
- Система от Apple блокирует перекрестное отслеживание внутри встроенного браузера Safari, а также не позволяет сторонним приложениям обмениваться информацией об активности пользователя.
- "Защита от слежения для Android" будет работать как посредник между любым приложением, установленным на смартфоне, и интернет-сетью.
- Приложение будет фильтровать все скрытые сторонние рекламные трекеры и маркеры, с помощью которых софт обычно отслеживает действия пользователя и обменивается данными между собой.
- DuckDuckGo позволит в реальном времени просматривать ленту со всеми трекерами, которые в данный момент пытаются считать вашу активность, но не могут этого сделать.
Команда разработчиков обещает постоянно пополнять свою базу рекламных трекеров. Если будут обнаружены новые сервисы, они обязательно будут попадать в список блокировки.
В настоящее время функция не работает с мобильными играми, а также может не работать в отдельных приложениях.
Как попробовать новую функцию
По желанию вы также можете присоединиться к тестированию.
Для этого необходимо скачать браузер DuckDuckGo для Android, открыть "Настройки" и записаться в список ожидания. Когда нововведение будет доступно для вашего устройства и места жительства, браузер отправит уведомление.