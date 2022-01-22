Конец свободы: Европа придумала, как фильтровать нежелательный контент

Европейская организация, занимающаяся цифровыми технологиями, предложила новый способ фильтрации интернет-трафика. Проект уже зарегистрирован и получил название DNS4EU.

Идея принадлежит Европейскому агентству по здравоохранению и цифровым технологиям (HaDEA). На ее воплощение открыт тендер, который завершится 22 марта 2022 года.

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Как Европа будет фильтровать трафик

Идея заключается в специальном общеевропейском DNS-сервере, который будет настроен по всем требованиям безопасности и будет соответствовать нормативам Евросоюза.

который будет настроен по всем требованиям безопасности и будет соответствовать нормативам Евросоюза. Сервер будет фильтровать URL-адреса, ведущие на страницы с противоправным или вредоносным контентом.

Настройки DNS будут регулярно обновляться – будут добавляться все новые ресурсы с запрещенным контентом.

с запрещенным контентом. По замыслу его смогут использовать как корпоративные сети, так и обычные пользователи — граждане стран ЕС.

HaDEA фактически предложил создать аналог CloudFlare и OpenDNS, только без привязки к коммерческим компаниям. Политиков не устраивает зависимость от частных компаний, поэтому идея с общеевропейским "правильным" DNS очень им приглянулась.

Что-то знакомое

В сети замысел уже сравнили с так называемым "суверенным рунетом", который собирается внедрять Россия, чтобы добиться того же конечного результата – легкой цензуры интернет-ресурсов.

Замысел европейских регуляторов выглядит довольно логичным и несложным в исполнении – в отличие от механизмов "суверенного рунета". Последний нуждается в установке специального оборудования для фильтрации трафика в дополнение к собственным серверам операторов связи.

Все не так просто

Однако в процессе реализации все-таки могут возникнуть проблемы.

Прежде всего, странам предстоит не только найти ответственного подрядчика для выполнения работы, но и договориться, какой контент считать противоправным и опасным.

Сам DNS необходимо будет надежно оградить от атак, ведь его уязвимость потенциально может привести к тотальному исчезновению интернета во всем ЕС.

Кроме того, технология должна быть достаточно мощной и стабильной, чтобы упускать колоссальный объем трафика.

Однако самой большой проблемой, судя по всему, станет необходимость найти баланс между свободой слова, столь популярной и желанной в Европе, и фактом цензурирования интернет-ресурсов.