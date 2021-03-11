Конец мошенничеству: античит Denuvo адаптировали для игр PS5
Компания Irdeto в рамках программы Tools and Middleware выпустила античит Denuvo для игр на PlayStation 5. По словам разработчика, технология поможет "положить конец мошенничеству" на PS5.
Источник:Comicbook
Irdeto заявляет, что Denuvo не повлияет на производительность в играх, но многие сомневаются, ведь на ПК такое явление периодически фиксируют. После этой новости пользователи разделились на два лагеря.
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Реакция игроков
Одновременно высказываются сомнения вообще в необходимости такой защиты для закрытой платформы, ведь PS5 – не ПК, просто так файлы в ней не подредактируешь.
Другие считают проблему надуманной, поскольку в Denuvo для PS5 реализован только механизм "античитерства" и не применяется технология Anti-Tamper, из-за которой как раз и страдает производительность игр на ПК.
Несмотря на все, Denuvo на платформе PlayStation 5 – быть, но разработчики сами будут решать, использовать ли эту защиту в своих играх или нет. По данным источника, в нескольких играх, которые находятся на стадии разработки, она уже применяется.
Мошенники разрушают игровой опыт честных игроков и сокращают доходы издателей игр. Для нас большая честь помогать самым талантливым разработчикам в мире и предоставлять геймерам богатые игровые возможности на PS5,
– прокомментировал глава Irdeto Рейнхард Блаукович.
Что такое Denuvo?Это технология защиты от взлома игр, разработанная австрийской компанией Denuvo Software Solutions. Компания не разглашает, как работает ее разработка. Сначала сообщалось, что она постоянно зашифровывает и расшифровывает данные на носителе, однако компания впоследствии это отрицала.
После появления Denuvo много игр так и не смогли взломать, на другие же пираты тратят огромное количество времени. Например игра Anno 1800 вышла еще в 2019 году, а была взломана в начале 2021 года.
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