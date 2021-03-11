Компания Irdeto в рамках программы Tools and Middleware выпустила античит Denuvo для игр на PlayStation 5. По словам разработчика, технология поможет "положить конец мошенничеству" на PS5.

Irdeto заявляет, что Denuvo не повлияет на производительность в играх, но многие сомневаются, ведь на ПК такое явление периодически фиксируют. После этой новости пользователи разделились на два лагеря.

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Реакция игроков

Одновременно высказываются сомнения вообще в необходимости такой защиты для закрытой платформы, ведь PS5 – не ПК, просто так файлы в ней не подредактируешь.

Другие считают проблему надуманной, поскольку в Denuvo для PS5 реализован только механизм "античитерства" и не применяется технология Anti-Tamper, из-за которой как раз и страдает производительность игр на ПК.

Denuvo on PlayStation is thankfully pretty lite. It’s just anti-cheat, not anti-tamper. It doesn’t do any weird code obfuscation that impacts gameplay, and none of the gross DRM “activation” stuff you see on PC. It’s been on PS4 for years. — Lance McDonald (@manfightdragon) March 10, 2021

Несмотря на все, Denuvo на платформе PlayStation 5 – быть, но разработчики сами будут решать, использовать ли эту защиту в своих играх или нет. По данным источника, в нескольких играх, которые находятся на стадии разработки, она уже применяется.

Мошенники разрушают игровой опыт честных игроков и сокращают доходы издателей игр. Для нас большая честь помогать самым талантливым разработчикам в мире и предоставлять геймерам богатые игровые возможности на PS5,

– прокомментировал глава Irdeto Рейнхард Блаукович.