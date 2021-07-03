Концерн Rheinmetall создал светошумовую гранату размером с визитницу

Специалисты немецкого оборонного концерна Rheinmetall разработали компактную карманную светошумовую гранату Spectac размером с коробочку для визиток. Впервые этим видом оружия были оснащены бойцы элитного британского спецназа SAS в 70-х годах. Позже их взяли на вооружение правоохранительные органы для пресечения массовых беспорядков.

Главная особенность светошумовых гранат – их нелетальное действие. Во время взрыва, особенно в ближнем бою, они примерно на пять секунд ослепляют и оглушают противника. Звук при этом достигает 180 децибелов.

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Что известно о новой гранате

У такого оружия есть недостатки. Со времен первой разработки эти гранаты имели форму цилиндра внушительных размеров, что делает их весьма заметными. К тому же после броска округлые гранаты отскакивают и бесконтрольно катятся, не достигая цели и создавая угрозу для окружающих.

По замыслу разработчиков, Spectac лишена этих недостатков за счет эргономичного прямоугольного дизайна. Ее можно незаметно хранить в кармане или жилете. Размеры небольшие: 110 х 63 х 20 миллиметров. Вес – 350 граммов.



Светошумовая граната Spectac / Фото Rheinmetall

При применении она уже не будет катиться. Ее также можно применять на лестнице и устанавливать задержку подрыва от половины до полутора секунд.

Spectac остается водонепроницаемым до глубины 20 метров.