На прошлой неделе, 16-17 февраля 2022 года, в Польше и Германии пронесся мощный ураган. Он нанес многочисленные разрушения, ущерб и даже смерть людей. Но оказалось, что был и "луч света" в этой катастрофе: ветряные турбины в Будах Мщоновских и других частях Польши выработали значительно больше электроэнергии, чем обычно.

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Ветровые турбины в Будах Мщоновских / Фото Tech Xplore

Подробнее об ураганах и ветряках

Польша удовлетворяет большинство потребностей страны в электроэнергии благодаря работе тепловых электростанций (ТЭС). Всего стране требуется около 24 тысяч мегаватт энергии.

Около 65% производят ТЭС.

Около 6% энергии производится благодаря сжиганию газа. Он преимущественно импортируется из России и страна делает шаги по уменьшению зависимости от ненадежного соседа.

25% энергии Польша получает из возобновляемых источников. Из них 42% – это ветровые турбины, а 45% – солнечные электростанции.

В среду, 16 февраля 2022 года, ветровые электростанции смогли выработать 6 700 мегаватт электроэнергии, что является рекордным показателем. Таким образом, ветряные мельницы смогли обеспечить потребность Польши в энергии на 30 процентов.

Мы зарегистрировали рекордный уровень выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в размере около 6 700 мегаватт,

– рассказывает представитель Польских энергетических систем.

В среднем ветряки обеспечивают до 10 процентов потребностей страны в энергии, но мощный шторм, повлекший за собой разрушение и смерть, смог передать часть своей энергии и во благо. Но следует отметить, что на выходных, 19 – 20 февраля, некоторые ветряные мельницы пришлось отключить из-за усиления урагана. Это привело к падению уровня производства энергии ими примерно на 50 процентов.