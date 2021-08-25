Об обнаруженном баге программист написал в Twitter, поскольку, по его словам, компания не реагирует на его обращения. Публичное объявление сработало, и компания в итоге все же вышла на связь.

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Как работает баг

"Нужны локальные администраторские права и есть прямой доступ к компьютеру? – написал Джон Хат. – Подключите мышь Razer..."

Как выяснилось, после подключения устройства центр обновлений Windows автоматически загружает и устанавливает сторонний драйвер от компании Razer, упакованный в файл RazerInstaller.

Сразу же после этого ему присваиваются соответствующие права доступа с привилегиями.

Это позволяет получить доступ к Проводнику, устанавливать любые приложения, в том числе и вредные, и проводить другие манипуляции.

Найденная уязвимость не так опасна, как другие подобные, так как требует прямого доступа к вашему компьютеру. Осуществить все удаленно не получится, потому что нужно самостоятельно подключить мышку.

Компания, связавшись с программистом, сообщила, что уже работает над исправлением.

Напомним, недавно разработчик вируса Raccoon заразил свой компьютер, выдав собственные данные. Создатель вируса запустил его в компьютер, чтобы проверить новые функции. Его данные передались на управляющий сервер, за которым наблюдали соответствующие органы.

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