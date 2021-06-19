Специалисты изучили данные некоторых научных исследований о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье и их помощь в лечении ментальных заболеваний. Особое внимание они уделили работам последних двух лет, поскольку пандемия Covid-19 только в США привела к тому, что депрессию и тревожное расстройство врачи стали выявлять в 3-8 раз чаще, чем в 2018-2019 годах.

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Что обнаружили

Клинические исследования показали, что компьютерные игры облегчают течение таких болезней:

депрессия,

тревожное расстройство,

шизофрения,

и даже рак.

Для положительного эффекта достаточно 30-минутных игровых сеансов.

Как игры помогают в лечении психических расстройств

Шутеры, ролевые и онлайн-игры улучшают социализацию и снижают чувство одиночества.

Стратегии, шутеры, фитнес-игры улучшают когнитивные способности, зрительно-пространственное ориентирование и смягчают симптомы дислексии.

Ролевые игры, шутеры и головоломки, вроде Portal 2, Team Fortress 2, повышают мотивацию и способствуют достижению целей.

Стратегии, шутеры, платформеры, ролевые и фитнес-игры (MindLight, Plants vs. Zombies, Rayman, Nintendo Wii Exergames) значительно снижают и предотвращают тревожность.

Все исследованные игры различных жанров (Portal 2, Slenderman, Mario Kart, Angry Birds, Limbo, Flappy Bird и т.д.) восстанавливают настроение, помогают справиться с сильными эмоциями и переживаниями, повышают чувство удовлетворения.

В общем, когда человек в игре преодолевает трудности, ищет ответы на загадки, достигает какого-то успеха, он значительно улучшает свое состояние, говорят исследователи. Причем этот эффект не зависит от уровня игрока. Положительное влияние на игроков в депрессии делает и визуальная составляющая компьютерной игры - многообразие красок и форм повышает настроение и вызывает чувство удовлетворения.

Авторы исследования отдельно отмечают, что компьютерные игры имеют ряд преимуществ даже по сравнению с полноценной медицинской помощью. Например, они более доступны и не влекут за собой стигматизации – люди часто негативно относятся к тем, кто получает психиатрическую помощь, тогда как к любителям игр отношение более нейтральное.