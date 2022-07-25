Компьютеры Apple I сами по себе высоко ценятся среди коллекционеров, но данный экземпляр ценнее, чем многие другие, из-за своей истории. Его лично спаял Стив Возняк в 1976 году.

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История прототипа Apple Computer A

В свое время системную плату использовал Стив Джобс для демонстрации владельцу магазина Byte Shop Полу Террелу, который в итоге стал первым розничным продавцом Apple I. Ранее этот прототип под названием Apple Computer A считался потерянным, но в результате его подлинность подтвердил эксперт Кори Коэн.



Компьютер Apple Computer A / Фото RR Auctions

Стоит отметить этот прототип находится в нерабочем состоянии и даже имеет повреждения. Сообщается, что себестоимость компонентов компьютера на тот момент стоила 40 долларов, далее следовали наценки за сборку, ПО и прибыль компании. В результате магазин The Byte Shop продавал их за 666,66 доллара за единицу .