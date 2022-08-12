Суперкомпьютер сгенерировал изображение звезды, взорвавшейся на расстоянии 10 тысяч световых лет

Целые сутки понадобились австралийскому суперкомпьютеру, чтобы на основе набора данных синтезировать изображения сверхновой, взорвавшейся около миллиона лет назад на расстоянии 10-15 тысяч световых лет от Земли.

Сверхновая звезда получила название G261.9+5.5. Для ее визуализации астрофизики использовали суперкомпьютер под названием Setonix, который был запущен в работу в 2022 году. В основу генерации лег массив данных, полученный из радиотелескопа ASKAP.

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Что известно

Когда звезда погибает в невероятно мощной сверхновой, она выбрасывает горячую материю в космос, образуя так называемые сверхновые остатки (SNR).

Чтобы визуализировать этот процесс, команда исследователей из национального научного агентства Австралии CSIRO собрала данные из чрезвычайно чувствительного радиотелескопа Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), наблюдавшего SNR, и передала их компьютеру.

Получившуюся иллюстрацию взрыва сверхновой звезды, которую вы можете видеть на главном фото выше, астрономы назвали самой подробной в истории. Ученые заявили, что визуализация поможет узнать больше о G261.9+5.5.

Прекрасные перспективы

Суперкомпьютер Setonix оснащен более 500 процессорными узлами AMD EPYC Milan с 65 тысячами ядер. Ученые говорят, что это исследование является отличным способом тестирования возможностей суперкомпьютера, ведь данных, собранных с помощью ASKAP, очень много для обработки, и визуализировать их во что-то единственное и столь сложное, как SNR, еще и в высокой детализации – немалый подвиг.

Ученые надеются, что в дальнейшем еще более амбициозные наблюдения ASKAP могут быть быстро обработаны Setonix, позволяя поближе взглянуть на межзвездную среду и не только.