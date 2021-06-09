Компьютер научили предсказывать предпочтения человека по сигналам мозга

Команда исследователей из Дании и Финляндии продемонстрировала возможность предсказания индивидуальных предпочтений на основе сравнения реакции мозга одного человека с другими. Метод можно применять для подбора персонализированного контента или чего угодно другого.

Как говорят исследователи, перспективы технологии почти безграничны – она ​​поможет не только узнавать по сканированию мозга, что именно нравится пользователю на самом деле, но и почему.

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Проект специалистов Университета Копенгагена и Университета Хельсинки показывает, что, если объединить достижения нейробиологии и информатики, то можно создать алгоритмы, которые будут предлагать пользователям не только индивидуальный контент, но и товары и услуги, которые действительно нужны.

Как проходило исследование

Сначала ученые прикрепили электроды к голове испытуемых и показали им множество изображений человеческих лиц, попросив задержать взгляд на тех, которые покажутся им привлекательными. Они записали сигналы мозга и использовали их для обучения компьютерной модели распознавания активности нейронов.

Загрузив данные мозга большего количества участников в другую модель машинного обучения, они научили ее предвидеть, какие лица покажутся им привлекательными, а какие – нет. Таким образом, прогноз основывался частично на индивидуальных сигналах мозга, а отчасти – на том, как отреагировали на портреты другие подопытные.

Электрическая активность мозга – альтернативный и малоизученный источник информации. В долгосрочной перспективе этот метод можно использовать для получения гораздо более подробной информации о преимуществах людей, чем это возможно сегодня. С ее помощью можно будет расшифровать, например, скрытые причины того, почему человеку нравятся определенные песни, и как это связано с эмоциями, которые они вызывают,

– сказал Туукка Руотсало, один из исследователей.

В результате сравнения ученые смогли составить достоверные прогнозы о том, будет ли считать исследуемый человек лицо другого человека привлекательным или нет еще до того, как он увидит изображение.