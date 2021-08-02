Сейчас предпринимателю грозит тюрьма. Суд Манхэттена может приговорить его к 25 годам. Среди вероятной вины есть, в частности, мошенничество с ценными бумагами.

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В чем может быть виноват Тревор Милтон

В прошлом году деятельность компании впервые вызвала подозрения. В частности, фонд Hindenburg Research провел собственное расследование, которое привело к тому, что миллиардер был вынужден покинуть пост директора.

Конкретные обвинения выдвинули несколько дней назад сразу по трем пунктам. Первые два пункта касаются махинаций с ценными бумагами. Еще один – мошенничества с использованием электронных средств связи.

Как заявляет сторона обвинения, компания привлекала инвесторов благодаря обману, а также увеличивала стоимость акций Nikola Corporation с помощью лживых заявлений во время интервью и на подкастах.

Деятельность Nikola – обман?

Власти также заявили, что сама деятельность компании является ложью. Ведь заявления о ее разработках не соответствуют действительности.

В частности, вспоминают случай, когда во время съемок рекламы грузовика Nikola One того пришлось толкать с холма, чтобы он начал двигаться.

Также компания так и не создала обещанных "революционных аккумуляторов и водородных двигателей", которые обещал Милтон.

А собственный водород компания и вовсе не производила, несмотря на заявления, что смогла снизить стоимость его производства на 81 процент.

Источник пишет, что судья в настоящее время отпустил Милтона под залог в 100 миллионов долларов.