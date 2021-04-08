Компания уже заявила, что это не станет препятствием для ее дальнейшего сотрудничества с частными и государственными клиентами. Сервис по-прежнему будет обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ.

Интересно В Британии заработала новая служба контроля за технологическими гигантами

Комментарий компании

Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже имеющиеся пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут подавать запрос на приобретение учетных записей Zoom через наш сайт напрямую,

— сообщил представитель Zoom.

Что касается сообщений в СМИ об ограничении продаж сервиса российским государственным учреждениям, то в компании высказали предположение, что эти сведения появились в СМИ из-за партнерского агентства.

В Zoom пообещали провести проверку в связи с распространением этих данных и затем опубликовать свои выводы.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Zoom Video Communications запретила продавать премиальный корпоративный доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ.