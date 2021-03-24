Компания заплатит 2400 долларов тому, кто продержится сутки без техники
Вебсайт обзоров товаров и услуг для дома Reviews.org разместил объявление о проведении очередного "2021 Digital Detox Challenge" – соревнования среди тех, кто готов отказаться на 24 часа от пользования любыми электронными устройствами. Победитель получит 2400 долларов.
Источник:Reviews.org
Те, кто захочет принять участие в этой необычной акции, могут подать заявку до 17:00 по тихоокеанскому времени 26 марта 2021 года. Организаторы также опубликовали список устройств, попавших под запрет.
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Что запретили использовать
Среди запрещенных устройств:
- телефоны,
- телевизоры,
- игровые устройства,
- ПК и ноутбуки,
- различные нательные устройства,
- гаджеты вроде Amazon Alexa и пылесосов Roomba.
Идея "2021 Digital Detox Challenge" очень актуальна, поскольку связана с растущей зависимостью людей от цифровых устройств. Опрос, проведенный самим сайтом Reviews.org, показал, что 56,4 процента его участников признались в чрезмерной зависимости от техники.
Что вы получаете?
- Официальный титул "2021 Digital Detox Challenger" в США.
- 2400 долларов США в качестве оплаты за выполнение задания.
- День без прокрутки ленты новостей, мемов в интернете и усталости от масштабирования.
- Сейф для хранения техники в течение 24 часов.
- Подарочная карта Amazon стоимостью 200 долларов США для создания набора выживания без технологий.
О дате проведения объявят на YouTube-канале обозревателя. К сожалению, акция проводится только в США.
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