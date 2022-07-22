Компания, высаживающая деревья для компенсации выбросов углерода, случайно вызвала лесной пожар

Land Life – компания из Нидерландов, предлагающая компенсацию выбросов углекислого газа для загрязняющих отраслей промышленности путем высадки деревьев. Ее работники случайно начали масштабный лесной пожар в Испании.

Ситуация осложняется тяжелой погодной ситуацией в Европе: там температура воздуха местами достигла 47 градусов по Цельсию. На континенте зафиксировано по меньшей мере 20 выходящих из-под контроля лесных пожаров.

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Что произошло

Инцидент произошел в Бубьерке, провинции Сарагоса, столице автономного сообщества Арагон, когда работники случайно зажгли искры, упавшие на растения поблизости.

Пожар начался, когда один из наших подрядчиков использовал ретро-экскаватор-паук, чтобы подготовить почву для посадки деревьев позже этой зимой. Операторы известили экстренные службы. Спасатели работают непрерывно, чтобы обуздать пожар, и, к счастью, установили периметр пожара,

— говорится в заявлении Land Life.

По словам компании, этот пожар превратился в "настоящий ад", поразив около 35 000 акров земли.

Около 2000 человек пришлось эвакуировать, и это называют "серьезным и тревожным" инцидентом.

В общей сложности выехали жители пяти соседних городов, а также дом престарелых.

Кстати, это не первый случай, когда работники Land Life спровоцировали пожар. Буквально в прошлом месяце, 20 июня, другой работник компании привел к возгоранию 49 акров леса.