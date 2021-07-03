Компания Vivo придумала смартфон с камерой-дроном: патент уже сети

Камеры смартфонов стали одним из немногих элементов конструкции, в которых производители могут хоть как-то проявить свою фантазию. Компания Vivo решила создать что-то действительно новое.

В новых концептах камера смартфона способна летать. Фактически это аппарат со встроенным дроном.

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Как это выглядит

Модуль камеры является съемным. Но его не просто можно отсоединить. В данном случае камера летает, как квадрокоптер.

Для этого в модуле камеры есть две пары пропеллеров, почти как в обычном квадрокоптере. Также разработчики предусмотрели инфракрасные датчики по периметру, которые, судя по всему, задействованы в системе для уклонения от препятствий.



Патент компании Vivo на смартфон с камерой-дроном / Фото Vivo

Камер две, но для захвата видео будет использоваться только одна из них. Для чего вторая – непонятно. Возможно, для захвата видео от первого лица, с помощью которого пользователь будет управлять летающим модулем.

Понятно, патент – это всего лишь идея, и пока ничто не указывает на то, что такой смартфон может появиться в ассортименте Vivo. Однако разработка выглядит свежей и оригинальной.