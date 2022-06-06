Компания Sony выйдет на рынок спутниковой связи

Японский холдинг Sony Group решил выйти на рынок космической связи и запускает новое подразделение – Sony Space Communications (SSC). Дочерняя компания примет разработку мощных лазеров для спутниковых систем оптической связи.

Лазеры Sony, как отмечает компания, должны обеспечить сверхбыструю передачу данных между космическими аппаратами и наземными станциями. Таким образом, компания собирается повысить качество связи как в коммерческом, так и потребительском секторах.

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Как пояснили в Sony, сейчас на орбите Земли находится около 12 тысяч разных спутников, а в ближайшие годы их станет еще больше. Такие аппараты, как правило, полагаются на передачу информации с помощью радиоволн – эффективное решение в недавнем прошлом, но очень простое для современной электроники. Чтобы исправить этот недостаток, вендор основал SSC, обещающую совершить прорыв быстрой передачи данных.

Низкоорбитальным спутникам для поддержания связи с землей в реальном времени кроме значительной энергии и антенн нужно находиться в зоне видимости наземной станции, только в это время возможна коммуникация. Кроме того, компаниям необходимы лицензии на радиоволны. А значительный расход энергии на передачу в радиодиапазон является серьезной проблемой для микроспутников. Все это мы можем решить с помощью систем лазерной оптической связи,

– рассказал президент SSC Кехей Ивамото.

Какой будет спутниковая связь Sony

Инженеры SSC работают над системами оптической связи, позволяющими отказаться от традиционных радиоволн. У таких систем много преимуществ – они компактны, энергоэффективны, не требуют наличия на спутниках больших антенн, что в свою очередь снижает их вес при выводе на орбиту, а значит и стоимость запусков.

Ну и самое главное – они позволяют передавать данные не только между спутником и наземными станциями, но и между спутниками непосредственно на орбите, что позволяет быстрый доступ к любому аппарату, даже если он находится вне зоны прямой видимости станции управления.

Конкретные детали, как эта технология работает, не раскрываются. В Sony отметили, что компания уже давно тестирует подобные системы, а запуск первого прототипа произошел в 2020 году, когда ИТ-гигант передал изображение в хорошем качестве с помощью лазера с Международной космической станции на наземную станцию в Японии.

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Кстати, страна "аналогов которой нет" собралась создать свою версию Starlink. На проект выделили значительную сумму. Космическое агентство России на своем сайте опубликовало детали.

Реализовать замысел собираются к 2030 году. В общей сложности планируют распилить потратить 180 миллиардов рублей. Выйдет ли в России хоть что-то без доступа к западным технологиям, покажет время, однако, учитывая полуживое положение технологической сферы оккупантов после введения санкций, надеяться они могут только на очередные муляжи.