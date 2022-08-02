Нет, это не шутка: Samsung зарегистрировала торговую марку "Гнусмас"

Корейский офис Samsung, возможно, не знает, что иногда для пренебрежительного или юмористического упоминания его устройств люди используют название наоборот – "Гнусмас". А может об этом хорошо известно и поэтому там решили обыграть слово в рекламе.

Маленькое инопланетное существо, которое вы могли раньше видеть в рекламе серии смартфонов с гибкими экранами, всегда именовалось как CGI. Теперь же оно получило новое название – "G-nusmas".

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G-nusmas

Заявку на регистрацию нового бренда компания подала в прошлом месяце в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Документы включают 3D-визуализацию G-nusmas, улыбающуюся на камеру.



Инопланетянин G-nusmas в рекламе смартфонов Samsung / Фото Samsung

Интересно, что компания подала заявку на торговую марку в разделе "Товары и услуги", а это значит, что мы можем получить новую услугу или устройство, лицом которого станет G-nusmas. Стоит отметить, что ранее CGI использовали исключительно в рекламе специальной версии гибких смартфонов Bespoke Edition.

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Вероятно, в этом названии скрыт какой-то дополнительный смысл или тизер, однако вряд ли его удастся понять до официального анонса. А такой нас может ожидать уже на ближайшей конференции Unpacked 2022, где Samsung, как говорят слухи, планирует представить 70 цветовых вариаций для смартфона Flip 4.