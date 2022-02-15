Компания Samsung, один из крупнейших производителей электроники, присоединяется к Дія.City
Источник:FEDOROV
После недавней презентации новых услуг в приложении "Дія", начался прием заявок на резидентство в Дія.City. 15 февраля Михаил Федоров сообщил, что заявку подала компания Samsung.
City – это проект, созданный для построения и развития ІТ-бизнеса в Украине. Он доступен в любом уголке Украины как для маленьких стартапов, так и для крупных ІТ-компаний и предусматривает не только разнообразные инструменты для развития, защиты инвестиций и интеллектуальной собственности, но и по сравнению с общей системой налогообложения, налоги.
Интересно Кабмин утвердил порядок рассмотрения заявлений на резидентство Дія.City
Что известно
Пока официальный канал Михаила Федорова сообщает лишь о факте подачи заявки на резидентство. В сети уже назвали это "хорошим признаком".
И это определенно так. Ведь Samsung является одним из мировых лидеров по разработке и внедрению новых технологий на рынках всего мира, в том числе и Украины.
Кто еще подал заявку на резидентство в Дія.City
- MacPaw – украинская IT-компания, разрабатывающая ПО для систем Apple с 2008 года.
- Ajax Systems – разрабатывает беспроводные и проводные системы безопасности.
- Reface.
- Roosh.
- SoftServe.
- Revolut и другие