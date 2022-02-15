Компания Samsung, один из крупнейших производителей электроники, присоединяется к Дія.City

15 февраля 2022 , 18:17
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FEDOROV

После недавней презентации новых услуг в приложении "Дія", начался прием заявок на резидентство в Дія.City. 15 февраля Михаил Федоров сообщил, что заявку подала компания Samsung.

City – это проект, созданный для построения и развития ІТ-бизнеса в Украине. Он доступен в любом уголке Украины как для маленьких стартапов, так и для крупных ІТ-компаний и предусматривает не только разнообразные инструменты для развития, защиты инвестиций и интеллектуальной собственности, но и по сравнению с общей системой налогообложения, налоги.

Интересно Кабмин утвердил порядок рассмотрения заявлений на резидентство Дія.City

Что известно

Пока официальный канал Михаила Федорова сообщает лишь о факте подачи заявки на резидентство. В сети уже назвали это "хорошим признаком".

И это определенно так. Ведь Samsung является одним из мировых лидеров по разработке и внедрению новых технологий на рынках всего мира, в том числе и Украины.

Кто еще подал заявку на резидентство в Дія.City

  • MacPaw – украинская IT-компания, разрабатывающая ПО для систем Apple с 2008 года.
  • Ajax Systems – разрабатывает беспроводные и проводные системы безопасности.
  • Reface.
  • Roosh.
  • SoftServe.
  • Revolut и другие
Автор: Олександр Гайдамашко