City – это проект, созданный для построения и развития ІТ-бизнеса в Украине. Он доступен в любом уголке Украины как для маленьких стартапов, так и для крупных ІТ-компаний и предусматривает не только разнообразные инструменты для развития, защиты инвестиций и интеллектуальной собственности, но и по сравнению с общей системой налогообложения, налоги.

Интересно Кабмин утвердил порядок рассмотрения заявлений на резидентство Дія.City

Что известно

Пока официальный канал Михаила Федорова сообщает лишь о факте подачи заявки на резидентство. В сети уже назвали это "хорошим признаком".

И это определенно так. Ведь Samsung является одним из мировых лидеров по разработке и внедрению новых технологий на рынках всего мира, в том числе и Украины.

Кто еще подал заявку на резидентство в Дія.City