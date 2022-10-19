Ранее компания заявила, что с 2030 года намерена полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС. Такой переход руководство обосновало курсом, намеченным одним из основателей Rolls-Royce, автогонщиком и предпринимателем Чарльзом Роллсом, еще в 1900 году положительно высказывавшимся об электрических машинах.

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Spectre

Внешний вид модели наследует все лучше всего от автомобилей бренда, включая самую широкую радиаторную решетку, которую когда-либо ставили на роллс-ройсы. Фирменная статуэтка компании тоже на месте, хоть и претерпела некоторые изменения.

Сообщается, что автомобиль будет подсвечен светодиодами, поэтому не заметить Spectre будет еще сложнее.

После продолжительной оптимизации инженеры смогли достичь наилучшего среди всех автомобилей бренда коэффициента сопротивления формы 0,25.

Точные данные о производительности Spectre еще неизвестны, но, по предварительным оценкам, силовая установка сможет выдать 577 лошадиных сил мощности и 900 Ньютон-метров крутящего момента.

мощности и 900 Ньютон-метров крутящего момента. Запас хода составит 520 километров.

Разгоняется машина протяженностью 545 сантиметров и весом 2975 килограммов с нуля до 100 километров в час за 4,5 секунды.

Салон четырехместного двухдверного автомобиля украшают тысячи светящихся точек – они имитируют звездное небо. Улучшенная децентрализованная компьютерная система управляет системами и подсистемами Spectre, делая путешествие совершенным: без шума, вибрации и тряски.

Мультимедийными системами машины управляет программа SPIRIT, интегрированная в приложение Whispers. Через него можно кастомизировать вид устройств на панели.

Электромобиль Spectre от Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce

Компания уже открыла заказ на Spectre, но полноценные продажи начнутся не раньше четвертого квартала 2023 года.

Цену пока не называют.