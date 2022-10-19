Ранее компания заявила, что с 2030 года намерена полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС. Такой переход руководство обосновало курсом, намеченным одним из основателей Rolls-Royce, автогонщиком и предпринимателем Чарльзом Роллсом, еще в 1900 году положительно высказывавшимся об электрических машинах.
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Spectre
- Внешний вид модели наследует все лучше всего от автомобилей бренда, включая самую широкую радиаторную решетку, которую когда-либо ставили на роллс-ройсы. Фирменная статуэтка компании тоже на месте, хоть и претерпела некоторые изменения.
- Сообщается, что автомобиль будет подсвечен светодиодами, поэтому не заметить Spectre будет еще сложнее.
- После продолжительной оптимизации инженеры смогли достичь наилучшего среди всех автомобилей бренда коэффициента сопротивления формы 0,25.
- Точные данные о производительности Spectre еще неизвестны, но, по предварительным оценкам, силовая установка сможет выдать 577 лошадиных сил мощности и 900 Ньютон-метров крутящего момента.
- Запас хода составит 520 километров.
- Разгоняется машина протяженностью 545 сантиметров и весом 2975 килограммов с нуля до 100 километров в час за 4,5 секунды.
Салон четырехместного двухдверного автомобиля украшают тысячи светящихся точек – они имитируют звездное небо. Улучшенная децентрализованная компьютерная система управляет системами и подсистемами Spectre, делая путешествие совершенным: без шума, вибрации и тряски.
Мультимедийными системами машины управляет программа SPIRIT, интегрированная в приложение Whispers. Через него можно кастомизировать вид устройств на панели.
Электромобиль Spectre от Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce
Компания уже открыла заказ на Spectre, но полноценные продажи начнутся не раньше четвертого квартала 2023 года.
Цену пока не называют.