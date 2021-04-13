70 процентов пользователей Redmi – молодые люди, которые много времени проводят за играми. Поэтому такой шаг компании является вполне понятным и логичным.

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Что известно о будущей новинке

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, объяснил, что игровые телефоны, как ожидается, будут популярными среди пользователей Redmi, особенно если компания, как всегда, предложит отличное соотношение цены и характеристик.

Согласно ранее опубликованной информации, этот игровой телефон будет оснащен флагманской однокристальной системой Dimensity 1200, которая до этого уже появилась в смартфоне Realme GT Neo. MediaTek Dimensity 1200 получила основное быстрое ядро Cortex-A78, которое работает на частоте 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 Гц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 Гц. Также в SoC установлен 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77.

Сообщается, что емкость аккумулятора игрового телефона Redmi превышает 4500 мА•ч. Устройство будет поддерживать технологию сверхбыстрой зарядки, но пока неизвестно какой мощности.