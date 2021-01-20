Американская компания Red Balloon Security, занимающаяся вопросами безопасности в интернете, придумала необычный способ тестирования кандидатов на работу. Она отправляет зашифрованные жесткие диски, содержащие около 5 000 долларов в биткойнах. Те, кто доберется до денег, получат приглашение на работу и вышеуказанную сумму в качестве приятного бонуса.

На каждом из жестких дисков зашифрованы 0,1337 биткойны. Сумму выбрали не случайно. 1 337 – это цифровое написание слова "leet", которое в переводе со сленга означает "элита". Ранее Google выплачивала сумму в 1 337 долларов в качестве вознаграждения за нахождение багов в своих продуктах, пишет издание Business Insider.

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Что в посылке

В посылках, которые Red Balloon Security рассылает претендентам, лежат 3,5-дюймовый жесткий диск, переходник для его подключения к USB-порту и коробка конфет Nerds. Внутри также есть письмо с инструкцией к тестовому заданию. В нем указано, что компания не создает десятки кошельков с биткойнами. Кошелек всего один, а деньги получает тот кандидат, который первым получит код доступа.



Содержимое коробки Red Balloon Security / Фото Business Insider

Кроме того, жесткий диск может содержать другие файлы, среди которых фотографии кошек, которые не являются подсказкой к выполнению задачи. На все отводится семь дней. В письме сказано, что хакерам, возможно, придется воспользоваться паяльником, а не только программными средствами.



Инструкция для кандидатов на должность в компании / Фото Business Insider

Глава компании заявил, что этот способ позволяет выбрать лучшего специалиста. По его словам, у компании нет возможности тратить время на то, чтобы ознакомиться с резюме всех соискателей и дать им испытательный срок. Интересно, что компания рассылает жесткие диски всем желающим. С задачей справляется лишь один процент претендентов.

За десять лет таким способом были приняты на работу 29 человек. Глава компании подсчитал, что для того, чтобы получить в штат одного человека, ему приходится разослать около 90 кг жестких дисков. Он считает это хорошей инвестицией.