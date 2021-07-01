Гендиректор Disco Казумия Секия заявил, что несправедливо требовать от одних приезжать на работу, пока другие остаются дома. Disco с 2011 года использует внутреннюю валюту Will.

Интересно Активное шумоподавление в наушниках: как оно работает и от чего защищает

Внутренняя валюта – что известно

С ее помощью отдел продаж платит рабочим завода за производство товара, а те инженерам — за разработку. Валюта существует отдельно от основной заработной платы.

Стоимость есть у рабочих столов, компьютеров, использования комнат для переговоров и прочего.

Внутреннюю валюту перечисляют друг другу за помощь в выполнении различных задач, а в конце квартала остальную сумму конвертируют в деньги и начисляют в виде премии.

Когда началась пандемия, Disco не смогла перевести на удаленную работу всех сотрудников. Кто-то должен был остаться, чтобы заводы продолжали работать. Компания разрешила остаться дома при условии, что нужно платить некую неназванную сумму во внутренней валюте, которую затем делят между сотрудниками в офисе.

Всего в Disco работают около 5600 человек. В начале пандемии на работу приходили около 40 процентов людей, которіе получили значительные премии, суммы которых не раскрывают. Теперь, когда в офисе работают 90 процентов сотрудников, сумму выплат уменьшили.

Некоторые сотрудники Disco посчитали такую практику жестокой, а несколько человек вообще уволились.