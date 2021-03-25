Американская компания Wanderlust Group решила провести интересный эксперимент. Сотрудникам компании разрешили брать дополнительный выходной в понедельник. Результат положительно удивил.

В результате команда стала работать более продуктивно. Это способствовало тому, что доходы компании выросли.

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Подробнее об эксперименте

Как рассказал CEO компании Майк Мелилло, весной 2020 года вся команда проводила очень много времени за компьютерами, поэтому уже к середине мая команда выгорела.

Поэтому Мелилло задумался о дополнительном выходном. Давать выходной в пятницу летом – это обычная практика в США, но CEO задумался о том, чтобы ввести выходные понедельники.

Ведь большинство его подчиненных живут в прибрежных городах, поэтому лучшее время для прогулок – понедельник, когда все туристы разъехались. Следовательно, сотрудникам компании предложили выходные по понедельникам, в качестве эксперимента.

При этом если кто-то из сотрудников хотел поработать в понедельник, он мог это сделать.

Успех эксперимента

Уже в середине лета в компании увидели положительные результаты эксперимента. Во-первых, сотрудники начали проводить меньше ненужных рабочих встреч. Их стало меньше, и качество обсуждения улучшилось.

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Это изменение дало людям возможность наслаждаться выходными. Они больше времени проводили с семьями. Я удивился количеству благодарностей, которые получал от сотрудников и их семей,

– рассказал глава компании.

Более того, три месяца подряд компания показывала лучший в истории финансовый результат. Поэтому компания ввела решение сделать понедельники выходные навсегда.