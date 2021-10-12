OneWeb воспринимают как конкурента Илона Маска и его компании Starlink. Но в отличие от Маска, OneWeb не имеет собственной аэрокосмической компании с готовыми ракетами, поэтому британцам пришлось искать того, кто мог бы отправить их спутники в космос. Россия провела до 12 октября 2021 года уже 10 запусков в интересах OneWeb. И теперь британская компания решила выбрать нового оператора, которым оказалась Индия и их новая ракета-носитель GSLV-MK III.

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Так выглядят спутники OneWeb / Фото Wikipedia

Почему в OneWeb отказались от услуг России

Не сообщается о прекращении сотрудничества с российской стороной. Вероятнее всего, OneWeb не будет отменять уже запланированные запуски. Например, 14 октября состоится 11 запуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb. Но новых контрактов между британской компанией и "Роскосмосом" ожидать не стоит.

Такая ситуация возникла, вероятно, из-за сложных политических отношений между Великобританией и Россией, а также из-за многочисленных наложенных санкции и агрессивную внешнюю политику последней.

Почему Индия

Индийская ракета-носитель GSLV Mark III пока не стала серийной, ведь все еще проходит испытания. Уже состоялось три успешных тестовых запуска. OneWeb станет первой частной компанией, которая будет запускать свои спутники с помощью GSLV MK III.

Вероятно, на выбор повлияла и цена запуска. Например, один пуск ракеты-носителя предыдущей версии GSLV Mark II стоил до 50 миллионов долларов.

Также следует обращать внимание на доступность рынка запусков в мире:

Falcon 9 британцы, вероятно, решили не использовать, ведь это их прямой конкурент.

Ракета-носитель United Launch Alliance Atlas V фактически уже недоступна. У нее ограниченное количество запусков, которые уже запланированы. Затем ракету заменит носитель Vulcan. Однако когда именно Vulcan войдет в строй – неизвестно, а OneWeb требует запусков "здесь и сейчас".

Не следует забывать и о европейских ракетах-носителях. OneWeb должен запустить свои спутники на новой ракете Ariane 6, но этот пуск состоится не раньше 2022 года.

Ariane 5 не используется, вероятно, из-за высокой загруженности. Кроме того, она, как и американская ракета Atlas V, уходит на пенсию.

Также OneWeb может заказать запуски у Virgin Orbit, чтобы использовать легкую ракету LauncherOne. Но она может вывести не более 500 килограммов за один пуск. В противовес ей, GSLV MK III сможет доставить на целевую орбиту до 10 тонн.

Поэтому OneWeb выбрала для себя оптимальный вариант: дешевая, доступная и незагруженная заказами ракета-носитель, которую изготавливают в стране, которая не находится под санкциями.