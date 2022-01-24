Главный конкурент Starlink – это, безусловно, британская компания OneWeb. Она имеет на орбите почти 400 спутников, что составляет около 60% от запланированного количества аппаратов – 648. И, конечно же, OneWeb уже начинает предоставлять услуги.

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Так выглядит спутник OneWeb / Фото Wikipedia

Индия и OneWeb

Сообщается, что компания OneWeb подписала договор о предоставлении услуг с Hughes Communications India Private Ltd (HCIPL) – это совместная компания телекоммуникационных предприятий Bharti Airtel и Hughes Network Systems. Обе компании-основательницы HCIPL имеют непосредственное отношение к OneWeb:

Bharti Airtel принадлежит Bharti Global, являющейся одним из главных акционеров OneWeb.

Hughes Network Systems является миноритарным инвестором OneWeb

Hughes Communications India Private Ltd является крупнейшим в Индии оператором спутниковой связи с более чем 200 тысячами клиентов. Чтобы использовать терминалы OneWeb для предоставления услуг интернета, HCIPL должны дождаться разрешения от регулятивных государственных органов.

Индия – это не единственный успех OneWeb. Недавно стало известно, что Field Solutions Holdings Limited станет дистрибьютором услуг в Австралии. Компания является крупным оператором связи в стране и ориентируется не на крупные города, а на сельскую местность.