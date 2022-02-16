Компания Nothing намекнула на разработку своего первого смартфона: каким он будет

Карл Пэй, один из основателей OnePlus, открыто намекнул на работу над первым смартфоном недавно созданной Nothing, на счету которой уже есть прозрачные наушники, о которых много говорила пресса.

В ноябре 2021 года Nothing, с английского переводимого как "ничего", объявила, что после запуска прозрачных беспроводных наушников Ear 1 собирается закрепить свой успех выпуском еще пяти продуктов. Однако тогда никто из официальных представителей не уточнил, какие продукты готовит производитель.

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"Ничего" на Android

Вся доступная на сегодняшний день информация о смартфоне происходит от основателя компании Карла Пея.

Он опубликовал на своей официальной странице в Twitter несколько записей, которые активно намекают на скорый выпуск нового продукта на основе Android.

Первый твит: "Возвращаемся к Android". Второй твит: "Android 12 – хороший".

В числе прочего он выделил концептуальный рисунок смартфона Nothing, созданный одним из фанатов.

Конечно, это никоим образом не означает, что смартфон, если именно он будет следующим продуктом компании, будет выглядеть так.

На рисунке мы снова видим прозрачный корпус гаджета, через который видны его внутренние элементы – батарею на 4500 миллиампер-часов, что-то похожее на катушку для беспроводной зарядки и винт.

Предпринимателю ответили даже из официальных аккаунтов Android и Snapdragon. С последними, а точнее с компанией Qualcomm, владеющей брендом, в конце 2021 года было объявлено о партнерстве. Вероятно, это означает, что в смартфоне используют процессор именно его производства.

В пользу выхода смартфона говорит и тот факт, что в феврале 2021 года Nothing приобрела компанию Essential, которая только начала выпускать одноименные смартфоны, но быстро свернула свою деятельность, не получив признания у пользователей.