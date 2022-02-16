В ноябре 2021 года Nothing, с английского переводимого как "ничего", объявила, что после запуска прозрачных беспроводных наушников Ear 1 собирается закрепить свой успех выпуском еще пяти продуктов. Однако тогда никто из официальных представителей не уточнил, какие продукты готовит производитель.
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"Ничего" на Android
- Вся доступная на сегодняшний день информация о смартфоне происходит от основателя компании Карла Пея.
- Он опубликовал на своей официальной странице в Twitter несколько записей, которые активно намекают на скорый выпуск нового продукта на основе Android.
Первый твит: "Возвращаемся к Android". Второй твит: "Android 12 – хороший".
- В числе прочего он выделил концептуальный рисунок смартфона Nothing, созданный одним из фанатов.
- Конечно, это никоим образом не означает, что смартфон, если именно он будет следующим продуктом компании, будет выглядеть так.
- На рисунке мы снова видим прозрачный корпус гаджета, через который видны его внутренние элементы – батарею на 4500 миллиампер-часов, что-то похожее на катушку для беспроводной зарядки и винт.
Предпринимателю ответили даже из официальных аккаунтов Android и Snapdragon. С последними, а точнее с компанией Qualcomm, владеющей брендом, в конце 2021 года было объявлено о партнерстве. Вероятно, это означает, что в смартфоне используют процессор именно его производства.
В пользу выхода смартфона говорит и тот факт, что в феврале 2021 года Nothing приобрела компанию Essential, которая только начала выпускать одноименные смартфоны, но быстро свернула свою деятельность, не получив признания у пользователей.