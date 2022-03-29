Точных данных о том, будет ли иметь смартфон прозрачный корпус, как и наушники, нет. Однако на всех рендерах, которые сейчас "гуляют" по сети, он предстает именно таким. В пользу этой теории говорит тот факт, что компания в своем текстовом анонсе употребила словосочетание "культовый дизайн". 24 канал разбирался, каким же, по данным информаторов, будет это устройство.

Интересно Компания Nothing намекнула на разработку своего первого смартфона: каким он будет

Что говорят инсайдеры о Nothing Phone (1)

Глава компании Карл Пей раскрыл минимум информации об устройстве. Поэтому сливы были неизбежны.

Судя по вероятным характеристикам, нас ждет устройство флагманского уровня – будет работать оно на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Следует ожидать также Super AMOLED-дисплей с миниатюрным отверстием для селфи-датчика и очень тонкой нижней рамкой.

Новинке приписывают 50-мегапиксельный сенсор основной камеры со стабилизацией изображения и широкоугольным объективом.

со стабилизацией изображения и широкоугольным объективом. Ожидается, что смартфон будет иметь накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 гигабайтов.

Оперативной памяти предусматривают 8 или 12 гигабайтов (LPDDR5)

В ходе презентации компания подтвердила, что новинка получит поддержку быстрой зарядки по кабелю и по воздуху. Одной из особенностей Nothing Phone (1) станет фирменная прошивка на базе Android 12 с высокой эффективностью использования оперативной памяти. По этому показателю оболочка якобы обойдет стоковую версию мобильной ОС на целых 60 процентов. Кроме того, для Noting OS заявлены три номерных обновления системы и четыре года патчей безопасности.

Полноценный анонс гаджета, согласно инсайдерскому отчету, состоится этим летом, а старт продаж — в августе 2022 года.