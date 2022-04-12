Компания Nokia полностью покидает российский рынок

Финская Nokia объявила о приостановке деятельности в России. Компания уверена, что выход с рынка не повлияет на финансовые результаты за 2022 год.

В Nokia отметили, что в 2021 году на российский рынок приходились лишь 2% продаж. Стоит отметить, что компания последние несколько недель вела активную работу по прекращению деятельности в России.

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С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. В течение последних недель мы приостановили поставки, остановили новые проекты и переместили R&D деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить и о выходе с российского рынка,

– говорится в официальном сообщении.

В то же время в телекоммуникационной компании отметили, что по гуманитарным причинам правительства западных стран выражают обеспокоенность рисками, которые может повлечь вывод из эксплуатации критически важной телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в России.

Правительства этих стран подчеркивают важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к интернету, поэтому Nokia обещает обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей в рамках действующих санкций.

Санкции ЕС на передачу технологий Ericsson и Nokia

Недавно утвержденный Евросоюзом пятый пакет санкций против России в частности предусматривает запрет на передачу технологий операторам связи, подконтрольным государству. Речь идет о таких компаниях, как "Ростелеком" и операторы Tele2 и "Транстелеком", занимающийся строительством магистральных сетей на инфраструктуре ОАО "РЖД", а также "Воентелеком", Подконтрольный Минобороны России.