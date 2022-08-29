Logitech – один из известнейших производителей клавиатур, компьютерных мышей и веб-камер. Кроме того, компания продает колонки, геймпады, джойстики, гарнитуры, аксессуары для смартфонов, пульты дистанционного управления, беспроводные музыкальные системы и многие другие товары.

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Что известно

Как сообщают источники, 31 августа станет последним днем Logitech в России. Уже с 1 сентября офис компании не будет работать, а всех его работников уволят.

Интересно, что сама компания ситуацию не комментирует, а источником информации называют одного из ее сотрудников. Поставки продукции рашистам Logitech остановила еще в апреле.

Как отмечают местные эксперты, выход такого заметного производителя с рынка будет ощутим для российских пользователей, ведь решений такого уровня на рынке больше нет. Безусловно, все еще остаются китайские аналоги, однако они при похожей цене значительно менее качественны.

Их камеры по цене примерно равны китайским аналогам, но по качеству гораздо лучше. Они де-факто стали стандартом оснащения периферийным оборудованием рабочих мест, а каждое рабочее место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС (видеоконференциях – 24 канал),

– говорит оставшийся анонимным собеседник издания CNews.

Компания снабжала российский бизнес комплексными ВКС-системами для переговорных комнат, конференц-залов, продавала отдельные гарнитуры, веб-камеры. Их называют "лучшей периферией в своем сегменте".

Локальные российские производители при этом подобных решений не имеют, поэтому для замены остается только Китай.