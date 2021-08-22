Компания LG смогла отправить данные с помощью 6G на рекордное расстояние

В некоторых районах нет даже 3G, хотя в мире уже вводят технологию 5G. Она обеспечит беспрецедентно высокую скорость передачи данных для мобильных сетей. Но прогресс не стоит на месте – пока вводят 5G, ученые готовят 6G.

Южнокорейская команда из компании LG Electronics занимается разработкой и тестированием систем 6G. 13 августа 2021 года они установили рекорд, когда смогли с помощью технологии передать информацию на более чем 100 метров. Они побили предыдущий 15-метровый рекорд, который принадлежал компании Samsung. Этого удалось достичь в сотрудничестве с европейской лабораторией Fraunhofer-Gesellschaft.

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Передача данных с помощью технологии 6G / Фото LG Electronics

Подробнее о рекорде

Ожидается, что система передачи информации 6G начнет распространяться по миру в начале 2028 года. Однако не исключено, что это произойдет и раньше.

Сейчас технология находится в разработке, ее тестируют и дорабатывают. Поэтому передача данных на 100 метров – это важный шаг.

Новая технология обеспечит прирост скорости до 1 терабита в секунду. Это равняется 125 мегабайтам в секунду. Это значит, что скорость мобильного интернета станет больше, чем у большинства пользователей проводного интернета сегодня.