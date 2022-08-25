Производитель чипсов Lay's создал "стиральную машинку" для пальцев

Компания Lay's, которую мы больше всего знаем по ее чипсам, показала устройство, которое назвала "стиральной машиной" для пальцев. Она выглядит почти как настоящая, но имеет гораздо меньшие размеры.

На самом деле это скорее шутливая технология, чем серьезное. Купить гаджет в широком доступе нельзя, он не серийный.

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Как это работает

Для того чтобы воспользоваться устройством, необходимо засунуть пальцы в барабан.

Датчик внутри обнаружит это и машинка начнет распылять на пальцы антисептик на спиртовой основе.

Для него имеется специальный резервуар в верхней части корпуса.

Судя по всему, вытирать руку придется все же самостоятельно – тряпки для этого внутри не предусмотрено.

Гаджет работает от аккумулятора с зарядкой через находящийся сзади порт USB-C.

Машинка имеет компактные размеры для размещения на столе – высота 15 сантиметров, диагональ верхней крышки – 11 сантиметров.



"Стиральная машинка" для пальцев от Lay's / Фото Lay's

Устройство сделано для того, чтобы пользователь мог есть чипсы и не оставлять жирные пятна от них. Однако купить такую машину невозможно. Их выпущено всего 5 штук для розыгрыша в Японии. Пока не сообщается, будет ли выпущено подобное решение для Европы.