На самом деле это скорее шутливая технология, чем серьезное. Купить гаджет в широком доступе нельзя, он не серийный.
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Как это работает
- Для того чтобы воспользоваться устройством, необходимо засунуть пальцы в барабан.
- Датчик внутри обнаружит это и машинка начнет распылять на пальцы антисептик на спиртовой основе.
- Для него имеется специальный резервуар в верхней части корпуса.
- Судя по всему, вытирать руку придется все же самостоятельно – тряпки для этого внутри не предусмотрено.
- Гаджет работает от аккумулятора с зарядкой через находящийся сзади порт USB-C.
Машинка имеет компактные размеры для размещения на столе – высота 15 сантиметров, диагональ верхней крышки – 11 сантиметров.
"Стиральная машинка" для пальцев от Lay's / Фото Lay's
Устройство сделано для того, чтобы пользователь мог есть чипсы и не оставлять жирные пятна от них. Однако купить такую машину невозможно. Их выпущено всего 5 штук для розыгрыша в Японии. Пока не сообщается, будет ли выпущено подобное решение для Европы.