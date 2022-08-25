На самом деле это скорее шутливая технология, чем серьезное. Купить гаджет в широком доступе нельзя, он не серийный.

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Как это работает

Для того чтобы воспользоваться устройством, необходимо засунуть пальцы в барабан.

Датчик внутри обнаружит это и машинка начнет распылять на пальцы антисептик на спиртовой основе.

Для него имеется специальный резервуар в верхней части корпуса.

Судя по всему, вытирать руку придется все же самостоятельно – тряпки для этого внутри не предусмотрено.

Гаджет работает от аккумулятора с зарядкой через находящийся сзади порт USB-C.

Машинка имеет компактные размеры для размещения на столе – высота 15 сантиметров, диагональ верхней крышки – 11 сантиметров.



"Стиральная машинка" для пальцев от Lay's / Фото Lay's

Устройство сделано для того, чтобы пользователь мог есть чипсы и не оставлять жирные пятна от них. Однако купить такую машину невозможно. Их выпущено всего 5 штук для розыгрыша в Японии. Пока не сообщается, будет ли выпущено подобное решение для Европы.

Стоит отметить, что Японии везет такие необычные вещи. Страна хорошо известна своими удивительными продуктами – например, едой со вкусами, которые, на первый взгляд, кажутся просто сумасшедшими. Кроме того, именно Японию производители часто выбирают для продвижения нетипичных для себя продуктов. К примеру, в 2021 году компания Google выпустила партию из 10 тысяч пачек чипсов, оформленных в стиле смартфона Pixel 6, который тогда готовила к презентациям и активно рекламировала.