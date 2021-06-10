Компания JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов

Руководство транснациональной корпорации JBS выплатило хакерам, которые ранее атаковали ее системы с применением вирусов-вымогателей, 11 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель американского подразделения компании Андре Ногейра.

По словам Ногейры, было "очень болезненно" платить преступникам, но в компании убеждены, что поступили правильно. "Это была страховка для защиты наших клиентов", – подчеркнул руководитель американского подразделения.

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Ногейра уточнил, что деньги были переданы хакерам уже после того, как большая часть предприятий компании возобновила работу, приостановленную из-за атак. Специалистам пока не удалось выяснить, как именно злоумышленники получили доступ к компьютерам JBS, расследование до сих пор продолжается.

Атака на JBS

В конце мая компьютерные сети североамериканского и австралийского подразделений JBS подверглись кибератаке.

По данным агентства Bloomberg, это привело к прекращению работы всех девяти комбинатов на территории США и временному сокращению производства говядины на 20 процентов.

Два дня не работал один из комбинатов фирмы в Канаде, а на предприятии в Австралии даже перестали забивать коров.

ФБР заявляет, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

JBS S.A. – это бразильская компания, которая является крупнейшей мясоперерабатывающей компанией в мире. Она производит продукты из говядины, курятины и свинины, а также продает побочные продукты от переработки мяса. Компания контролирует около 20% мощностей для убоя крупного рогатого скота и свиней США. Штаб-квартира находится в Сан-Паулу. Компания основана в 1953 году.