Компания Intellias инициировала сбор 3 миллионов гривен на автомобили для ВСУ

ИТ компания Intellias инициировала сбор 3 миллионов гривен в рамках проекта "Автомобили для защитников". В партнерстве с Winner Group Ukraine планируется приобретение 20 пикапов и джипов для украинских военных.

Такие автомобили необходимы разным подразделениям ВСУ и ТрО для большей мобильности и беспрепятственного передвижения позициями. Также они могут быть переоборудованы в тактические задачи и другие нужды.

Сбор денежных средств проходит на корпоративной платформе для пожертвований Intellias – IntelliShare.

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Кроме того, вклад могут внести все желающие по ссылке donations.intellias.com. Из запланированной суммы в 3 миллиона гривен специалисты и специалисты Intellias собрали почти половину.

Сейчас, как никогда, важно объединять ресурсы и усилия и доверять работу профессионалам. Поэтому мы решили запартнериться с Winner Group Ukraine и поддержать наших защитников в рамках общей экспертизы – автомобильного бизнеса. Вместе победим!

– отмечает Виталий Седлер, СЕО и соучредитель Intellias.

Партнер проекта, группа компаний Winner, обеспечит логистику и оформление, а также доставит автомобили украинским военным.

"Каждый день мы в Winner работаем над материально-техническим, медицинским и гуманитарным обеспечением Вооруженных сил, других военных формирований и населения, создавая тем самым надежный тыл Государству со стороны бизнеса. Знаем, что наша сила в единстве и общих целях. Именно поэтому, в критическое время, мы создаем из Intellias проект, который поможет преодолеть врага и приблизит Украину к победе, восстановлению городов и восстановлению экономики", – Дмитрий Бугославский, Директор по розничному бизнесу Winner.

К проекту присоединилась и украинская межбанковская электронная платежная система Portmone – через которую будет производиться сбор денег. Для поддержки инициативы компания отменила комиссию по приему платежей на счет проекта.