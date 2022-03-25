Такие автомобили необходимы разным подразделениям ВСУ и ТрО для большей мобильности и беспрепятственного передвижения позициями. Также они могут быть переоборудованы в тактические задачи и другие нужды.
Сбор денежных средств проходит на корпоративной платформе для пожертвований Intellias – IntelliShare.
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Кроме того, вклад могут внести все желающие по ссылке donations.intellias.com. Из запланированной суммы в 3 миллиона гривен специалисты и специалисты Intellias собрали почти половину.
Сейчас, как никогда, важно объединять ресурсы и усилия и доверять работу профессионалам. Поэтому мы решили запартнериться с Winner Group Ukraine и поддержать наших защитников в рамках общей экспертизы – автомобильного бизнеса. Вместе победим!
– отмечает Виталий Седлер, СЕО и соучредитель Intellias.
Партнер проекта, группа компаний Winner, обеспечит логистику и оформление, а также доставит автомобили украинским военным.
"Каждый день мы в Winner работаем над материально-техническим, медицинским и гуманитарным обеспечением Вооруженных сил, других военных формирований и населения, создавая тем самым надежный тыл Государству со стороны бизнеса. Знаем, что наша сила в единстве и общих целях. Именно поэтому, в критическое время, мы создаем из Intellias проект, который поможет преодолеть врага и приблизит Украину к победе, восстановлению городов и восстановлению экономики", – Дмитрий Бугославский, Директор по розничному бизнесу Winner.
К проекту присоединилась и украинская межбанковская электронная платежная система Portmone – через которую будет производиться сбор денег. Для поддержки инициативы компания отменила комиссию по приему платежей на счет проекта.
- Ранее специалисты компании Intellias собрали более 3 миллионов гривен. Большую часть этих денег передали фонду "Вернись живым", который приобретет на них дроны и другую необходимую военную технику. Остальное компания перевела на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку разных подразделений Вооруженных Сил Украины.
- Также волонтеры из команды Intellias активно приобщаются к другим инициативам в поддержку Украины: получают необходимую экипировку и технику для армии, оказывают гуманитарную помощь тем, кому она наиболее нужна и вместе с Prozorro принимают участие в разработке системы логистики по запросу Министерства обороны Украины.