Новый космический рекорд: компания Илона Маска запустила на орбиту 143 спутника
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту еще 143 космических аппарата. Из них 10 – в рамках проекта по созданию спутникового интернета Starlink.
Это наибольшее количество спутников, которые отправляли в космос на одной ракете-носителе Falcon 9. Видео запуска ракеты опубликовали на ютуб-канале SpaceX.
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Как состоялся запуск
Ракета взлетела с комплекса Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.
Новый рекорд
Ранее компания выводила в космос за один раз только 64 спутника. Прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутника.
Как происходил запуск ракеты: смотрите видео
Кому принадлежат спутники
Среди 143 спутников только 10 принадлежат SpaceX (спутники проекта Starlink для глобального доступа в интернет). Остальные – спутники компаний:
- мелких коммерческих;
- правительственных.
Общая масса груза, который вывела на орбиту ракета Falcon 9, составляет примерно 5 тонн.
Сколько стоит груз
Стоимость доставки одного килограмма коммерческого груза на миссии Transporter-1 составляет 5 тысяч долларов. Поскольку вес всех коммерческих спутников на борту Falcon 9 составляет примерно 2 700 килограммов, SpaceX заработала почти 14 миллионов долларов.
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