Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту еще 143 космических аппарата. Из них 10 – в рамках проекта по созданию спутникового интернета Starlink.

Это наибольшее количество спутников, которые отправляли в космос на одной ракете-носителе Falcon 9. Видео запуска ракеты опубликовали на ютуб-канале SpaceX.

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Как состоялся запуск

Ракета взлетела с комплекса Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

Отметим! Запуск планировали осуществить 23 января, но из-за плохих погодных условий перенесли на день.

Новый рекорд

Ранее компания выводила в космос за один раз только 64 спутника. Прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутника.

Как происходил запуск ракеты: смотрите видео

Кому принадлежат спутники

Среди 143 спутников только 10 принадлежат SpaceX (спутники проекта Starlink для глобального доступа в интернет). Остальные – спутники компаний:

мелких коммерческих;

правительственных.

Общая масса груза, который вывела на орбиту ракета Falcon 9, составляет примерно 5 тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Сколько стоит груз

Стоимость доставки одного килограмма коммерческого груза на миссии Transporter-1 составляет 5 тысяч долларов. Поскольку вес всех коммерческих спутников на борту Falcon 9 составляет примерно 2 700 килограммов, SpaceX заработала почти 14 миллионов долларов.